Diputado hace zanja en paso fronterizo: Maquinaria pesada trabaja en Ollagüe en el límite con Bolivia

09 mar. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

Con el fin de detener el paso del crimen organizado que ingresa a nuestro país por la frontera norte, el diputado Independiente Sebastián Videla ha llevado maquinaria pesada hasta la comuna de Ollagüe, en la región de Antofagasta, para crear una zanja en el límite fronterizo con Bolivia.

"Lo que está pasando es algo preocupante"

"Lo que está pasando en la frontera es algo preocupante. Es la segunda jornada que ya terminamos con pasos no habilitados, la maquinaria está funcionando en este minuto", comenzó señalando el legislador en contacto con el matinal Mucho Gusto.

La autoridad indicó que las obras se realizan a 3.900 metros de altura en la frontera de Chile con Bolivia, lugar desde donde, asegura, "pasa armamento, droga, y son fronteras que incluso muchas veces el Gobierno lo ha olvidado".

El parlamentario también remarcó que la zanja "la estoy haciendo de manera particular, con el apoyo del alcalde. Acá no hay ningún recurso público".

"Un dato importante: actualmente el paso fronterizo de acá, que es el paso importante de Ollagüe, está sin electricidad. El alcalde ha tenido que hacer gestiones", añadió.

En la instancia, Videla hizo un llamado al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien asistirá al cambio de mando este miércoles, a que "pueda apoyar en operativos internacionales, y en terminar con los pasos no habilitados".

Asimismo, dijo que espera que el Presidente Electo, José Antonio Kast, "pueda cumplir su palabra: hacer zanja y terminar con los pasos no habilitados, que lo necesitamos de manera urgente".

"Estoy totalmente desesperado"

Por su parte, el alcalde de Ollagüe, Jhean Ramírez, calificó la situación como "alarmante" e hizo un llamado al Gobierno para una pronta solución.

"Estoy totalmente desesperado, no solo porque el paso fronterizo habilitado está sin luz... la Constitución debe proveer a los habitantes de Chile los suministros básicos, algo esencial que en pleno siglo XXI, hoy no se da en nuestra comuna", señaló el jefe comunal.