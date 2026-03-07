"Tenía pena, pero tenía más rabia": Joven estuvo detenido en seis cárceles por un insólito error y ahora recibirá $30 millones

07 mar. 2026 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

El año 2019, la vida de Sebastián Lebrac Cuevas González cambió repentinamente cuando a sus 19 años fue detenido por un crimen que jamás cometió. Tras un periplo por seis cárceles del país, el joven fue liberado tras corroborarse el insólito error por el que ahora el Estado deberá pagarle $30 millones.

Pasó por seis cárceles tras ser detenido por insólito error

Sebastián relató en Las Últimas Noticias (LUN) que todo comenzó el 24 de mayo de 2019 en la ciudad de Antofagasta. Fue en un control de identidad afuera del instituto donde estudiaba Gastronomía cuando Carabineros le informó que tenía una orden de detención por violencia intrafamiliar en Cañete.

Tras su detención, el joven -de actuales 27 años- le comentó a varias personas que él no era el sujeto que buscaban; sin embargo, para el sistema sí lo era, ya que en la orden de detención constaba su nombre y RUT, pese a que él jamás había siquiera visitado la localidad del Biobío.

Luego de pasar por dos comisarías, Sebastián trató de explicarle la situación a una jueza de Antofagasta: "Me preguntó mi nombre y RUT, y me dijo que cualquier cosa debía decirla en el Juzgado de Cañete y me mandó para allá. Fue horrible".

Fue así como los subieron engrillado y esposado a una micro de Gendarmería. El joven pasó por las cárceles de Antofagasta, Vallenar, La Serena, Colina 2, San Miguel y Santiago 1. En esta última fue liberado sin mayor explicación a casi cuatro días de su detención.

Sebastián contó en LUN que fue liberado a eso de las 10 de la noche "sin celular ni billetera", pero que un amigo de su padre fue a buscarlo. "Me pasó su celular para que llamara a mi mamá. Fue emotivo eso. Ella estaba llorando. Mi papá ya venía volando a buscarme", recordó.

¿Por qué fue detenido Sebastián?

Tras salir de la cárcel, el joven intentó retomar sus estudios en Antofagasta, pero al paso de unos días decidió retornar a Calama con su familia: "Cuando volví a clases sentí la estigmatización. Todos sabían que me habían detenido y escuchaba los murmullos a mi alrededor. Aguanté pocos días y me fui".

"Perdí todo y mis papás también, porque perdieron su plata (...) Tenía pena, pero más tenía rabia", recordó.

Mientras Sebastián era llevado de cárcel en cárcel, su familia intentó averiguar qué fue lo que ocurrió, descubriendo que dos meses antes de la detención, una joven denunció por violencia intrafamiliar a su pareja en la Comisaría de Cañete. El agresor era un joven de 19 años llamado Sebastián Cuevas González.

Al hacer su denuncia, los carabineros le preguntaron el RUT de su pareja, pero ella no se lo sabía, por lo que este fue identificado en el sistema con la identidad del Sebastián de Antofagasta. El caso inició con una citación, pero como el joven no se presentó al tribunal, se generó la orden de detención.

Debido a toda esta situación, el joven demandó al Estado y exigió una indemnización de $150 millones debido a la errónea detención que incluso le dificultó encontrar un trabajo. Finalmente, el fallo del 1° Juzgado de Antofagasta estableció un pago de $30 millones, dinero que Sebastián pretende utilizar para volver a estudiar.

