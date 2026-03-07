Bono Pad Abdomen Flácido: ¿Cuánto paga el usuario?

07 mar. 2026 - 15:00 hrs.

Uno de los procedimientos quirúrgicos que se ha hecho muy popular entre pacientes con sobrepeso o que estuvieron embarazadas, es el de abdomen flácido o más conocido como abdominoplastía.

Consiste en un procedimiento estético y reconstructivo que busca lograr un abdomen firme por medio de la eliminación de grasa y piel sobrante a modo de reparar la musculatura y recolocar el ombligo.

Uno de los aspectos que ha hecho tan popular esta intervención médica, es que puede ser pagada con Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), un beneficio exclusivo de Fonasa que permite a sus usuarios acceder a servicios de salud a un precio fijo y conocido por el paciente.

Las prestaciones y atenciones de salud con Bono PAD están disponibles en recintos privados que tienen convenio con Fonasa.

¿Cuánto paga un paciente con Bono Pad una intervención de Abdomen Flácido?

Sin embargo, este bono no cubre el total del procedimiento, sino que solamente una parte. Aunque, considerando que es una operación que tiene un costo de más de 3 millones de pesos, se paga un monto mucho más bajo.

En total, el tratamiento tiene un costo de $3.583.580, mientras que el monto del copago es de $1.791.790, pero con Bono PAD, Fonasa ofrece un préstamo del 85%.

En concreto, el paciente que tenga Bono PAD para la abdominoplastía deberá pagar $268.770 y el préstamo de $1.523.020, este último puede ser en cuotas.

