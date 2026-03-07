Cambio de hora: ¿Cuándo comienza el horario de invierno?

07 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Aquellos que se levantan temprano para cumplir con sus deberes, ya sea ir al trabajo o a sus estudios, habrán notado que a eso de las 07:00 horas de la madrugada aún no ha salido el sol y permanece oscuro, al igual que por las tardes comienza a oscurecer más temprano.

Esta es una clara señal de que estamos cambiando de estación, pero para Chile también indica que estamos próximos al cambio de hora.

En esta ocasión, pasaremos del horario de verano al de invierno, pese a que faltan unos tres meses para la estación invernal, aun así, este lleva su nombre.

Si bien el cambio de hora se realizará cuando estemos en otoño, en dicha estación ya comienzan a notarse los días invernales.

¿Cuándo comienza el horario de invierno en Chile?

La fecha en que se debe volver a cambiar la hora es el sábado 4 de abril de 2026, momento en que abandonaremos el horario de verano y pasaremos al de invierno.

Aquel día, al momento en que el reloj marque las 00:00 del domingo 5 de abril, se deberá retrasar el reloj, de manera que sean las 23:00 horas del sábado 4.

Cabe recordar que la región de Magallanes y la Antártica chilena se eximen de este cambio de hora y mantienen su huso horario actual.

Todo sobre Cambio de Hora