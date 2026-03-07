¿Por qué terminaron?: Disley Ramos aclara las razones del quiebre con Luis Jiménez

07 mar. 2026 - 13:21 hrs.

Esta semana, la chica reality Disley Ramos entregó detalles sobre el fin de la relación junto a Luis "Mago" Jiménez, con quien sostuvo una historia de amor dentro de un encierro televisado de Canal 13.

La también influencer reveló las principales razones por las cuales el romance junto al exfutbolista no funcionó fuera del reality show, apelando a que estaban en otra sintonía y en diferentes etapas de sus vidas.

Las razones del quiebre entre Disley y Luis

En conversación con el portal "Ojo a la Tele", Disley Ramos mencionó que, a pesar de que intentaron llevar la relación al salir del encierro, no tuvo un buen final y ambos decidieron terminar lo que habían construido.



"Él venía saliendo también de algo que había sido muy importante para él, entonces yo estaba en otra también en mi vida, como intentando crecer laboralmente, entonces nunca me vi con él afuera. (…) Lo conversábamos y él me decía que sí, que sí, que sí. Y bueno, se intentó, obviamente", transparentó.

Además, hizo énfasis en que ella está pensando en su futuro al ser más joven: "Él está cerrando un capítulo en su vida. Yo soy más joven, quiero otras cosas en mi vida, salí también con las ganas de enfocarme en mis cosas, en mi carrera".

