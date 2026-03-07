Incendio afecta la comuna de Estación Central: Está en zona de edificios residenciales

07 mar. 2026 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de importantes proporciones se registró la tarde de este sábado en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Según informó Bomberos de Santiago a través de su cuenta de X, el siniestro se está desarrollando en la intersección de San Gumercindo con Embajador Quintana.

El incendio se desarrolla en una zona de edificios residenciales, por lo que Bomberos está trabajando en la emergencia.

Incendio se estaría desarrollando en sitio eriazo

Bomberos informó de manera preliminar que el fuego estaría afectando un sitio eriazo, el que contenía basura, desechos y neumáticos.

Además, detallaron que, también de forma preliminar, la emergencia estaría controlada.

Un equipo de Meganoticias se dirige al lugar para recabar más antecedentes de este hecho.

Todo sobre Incendio