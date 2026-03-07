Controlan incendio en casa de Providencia: Siniestro generó una columna de humo visible desde varias comunas
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, Bomberos de Santiago y Ñuñoa controlaron un incendio en una casa habitación en la comuna de Providencia, siniestro que generó una gran columna de humo visible desde varias partes de la capital.
Incendio afecta a casa en Providencia
De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), voluntarios y máquinas de nueve compañías trabajaron en la emergencia ubicada en Luis Beltrán con Caupolicán.
En tanto, la Bomba España detalló en su momento que "Bomberos de Santiago y Ñuñoa trabajan en la primera alarma de incendio por fuego en casa habitación", de la intersección antes mencionada.Ir a la siguiente nota
A través de redes sociales y plataformas como Sosafe, varios usuarios compartieron registros de la gran columna de humo negro que se generó por las llamas del incendio.
Revisa los registros del incendio
Leer más de
Notas relacionadas
- Incendio consumió locales comerciales en el centro de Concepción: Estructura del edificio colapsó por la intensidad del fuego
- Camión se incendió en plena Ruta 5 a la altura de San Miguel y generó corte total de la autopista
- Lleva más de 12 horas activo: Continúa combate de incendio en papelera de Puente Alto