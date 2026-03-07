Logo Mega

Controlan incendio en casa de Providencia: Siniestro generó una columna de humo visible desde varias comunas

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, Bomberos de Santiago y Ñuñoa controlaron un incendio en una casa habitación en la comuna de Providencia, siniestro que generó una gran columna de humo visible desde varias partes de la capital.

Incendio afecta a casa en Providencia

De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), voluntarios y máquinas de nueve compañías trabajaron en la emergencia ubicada en Luis Beltrán con Caupolicán.

En tanto, la Bomba España detalló en su momento que "Bomberos de Santiago y Ñuñoa trabajan en la primera alarma de incendio por fuego en casa habitación", de la intersección antes mencionada.

A través de redes sociales y plataformas como Sosafe, varios usuarios compartieron registros de la gran columna de humo negro que se generó por las llamas del incendio.

