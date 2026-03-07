Detienen a Camila Polizzi por violencia intrafamiliar en Concepción

07 mar. 2026 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se conoció que Camila Polizzi, investigada por el uso fraudulento de fondos públicos en el llamado "Caso Lencería", fue detenida en las últimas horas por el delito de violencia intrafamiliar en Concepción, región del Biobío.

Camila Polizzi detenida por violencia intrafamiliar

De acuerdo a fuentes de Meganoticias, la excandidata a alcaldesa habría tenido una discusión con un hombre en el bar Aura de la ciudad penquista, lo que derivó en una pelea al volver a su casa.

A raíz de esta situación, ambos fueron a constatar lesiones y quedaron detenidos por el delito de "violencia intrafamiliar".

Sin embargo, Polizzi fue posteriormente dejada en libertad debido a que es la responsable de dos niñas. En tanto, el sujeto involucrado pasará a control de detención.

Camila Polizzi y el "Caso Lencería"

El nombre de Camilia Polizzi se hizo conocido el año 2023 en medio de la arista "Lencería" del "Caso Convenios", en donde se le investiga por el uso irregular de fondos públicos obtenidos a través de la "Fundación En Ti".

Polizzi habría utilizado ese dinero para fines personales, como la compra de ropa interior y el pago de cenas, cuestión por la que arriesga hasta 28 años de cárcel tras ser imputada por estafa, lavado de activos y otros delitos económicos.

En noviembre del año pasado, su medida cautelar de arresto domiciliario total fue rebajada a arresto domiciliario nocturno, lo que le permite trabajar durante el día, incluso como "creadora de contenido" en la plataforma Arsmate.

