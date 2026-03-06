Anuncian lluvias para este fin de semana en la Región Metropolitana: ¿En qué sectores se registrarán precipitaciones?

06 mar. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anunció probables precipitaciones para este fin de semana en la Región Metropolitana.

¿Cuándo lloverá y en qué sectores?

El comunicador comenzó señalando que este viernes se mantendrán las altas temperaturas, alcanzando máximas de 33°C. Sin embargo, la situación cambiará el fin de semana.

Sepúlveda mencionó que el sábado 7 de marzo el termómetro bajará a 28°C, y que el cielo variará de despejado a cielo parcial durante la tarde.

"El domingo va a estar raro, va a estar a ratos parcial, a ratos nublados, con la probabilidad de chubascos en la alta cordillera, pero también podría salpicar durante el día en sectores precordilleranos", pronosticó.

El periodista aclaró que se trata de un "goteo por aquí, por allá", y que existe la probabilidad de que ocurra "a cualquier hora del día".

El lunes 9 volverán las altas temperaturas, con máximas de 30°C. "Se espera nubosidad en la mañana y cielos despejados en la tarde", sostuvo Sepúlveda.

