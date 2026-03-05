Anuncian lluvia para Santiago: Centro meteorológico noruego pronostica precipitaciones para este fin de semana
Una nueva jornada de lluvias se podría registrar este fin de semana en Santiago, de acuerdo al último pronóstico del tiempo entregado por el Instituto Meteorológico de Noruega.
De acuerdo a lo informado por el organismo europeo en su sitio web, las precipitaciones en la Región Metropolitana se harían presentes el próximo domingo 8 de marzo.
¿Cuánta agua caerá y a qué hora?
El prestigioso instituto noruego indica que ese día caería 1 milímetro de agua, principalmente durante la tarde.
La mayor cantidad de lluvias se dará entre las 15 y 21 horas, con 0.7 mm. En tanto, desde las 3 de la madrugada hasta las 15 horas, caerían 0.3 mm.
Dicha jornada tendrá extremas de 27°C y 16°C, sufriendo un significativo descenso de las temperaturas, si consideramos que el viernes se esperan máximas de 32°C.
