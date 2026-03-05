Anuncian lluvia para Santiago: Centro meteorológico noruego pronostica precipitaciones para este fin de semana

05 mar. 2026 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva jornada de lluvias se podría registrar este fin de semana en Santiago, de acuerdo al último pronóstico del tiempo entregado por el Instituto Meteorológico de Noruega.

De acuerdo a lo informado por el organismo europeo en su sitio web, las precipitaciones en la Región Metropolitana se harían presentes el próximo domingo 8 de marzo.

1 Precios van desde los $2.000: Reconocida tienda de ropa anuncia remate final en prendas 2 Golpe de Contraloría: Informe detecta que Vallejo utilizó auto fiscal para fines partidistas y Jara omitió reuniones por lobby 3 Extraño fenómeno en La Araucanía: Denuncian aparición de profunda "fractura" en la tierra 4 Meteorología anuncia cuatro días de tormentas eléctricas: Entidad actualizó su aviso para zonas de dos regiones del país 5 Temblor se registra el extremo sur del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo Lo más visto de Nacional

¿Cuánta agua caerá y a qué hora?

El prestigioso instituto noruego indica que ese día caería 1 milímetro de agua, principalmente durante la tarde.

La mayor cantidad de lluvias se dará entre las 15 y 21 horas, con 0.7 mm. En tanto, desde las 3 de la madrugada hasta las 15 horas, caerían 0.3 mm.

Dicha jornada tendrá extremas de 27°C y 16°C, sufriendo un significativo descenso de las temperaturas, si consideramos que el viernes se esperan máximas de 32°C.

Todo sobre Lluvias