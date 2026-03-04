Golpe de Contraloría: Informe detecta que Vallejo utilizó auto fiscal para fines partidistas y Jara omitió reuniones por lobby

04 mar. 2026 - 20:14 hrs.

Uno de los últimos golpes que asestó la contralora Dorothy Pérez a la administración del Presidente Gabriel Boric se concretó este 3 de marzo. Y es que la entidad fiscalizadora detectó eventuales irregularidades en las bitácoras de los vehículos fiscales usados por la ministra Camila Vallejo y la entonces subsecretaria de Gobierno, Nicole Cardoch.

El mismo informe detectó inconsistencias en los registros de lobby por parte de ministros de Boric y pudo pesquisar reuniones de las autoridades que no pasaron por la plataforma de Lobby.

La pesquisa se originó en una denuncia de los diputados UDI, Felipe Donoso y Flor Weisse, quienes pidieron a la Contraloría “fiscalizar eventuales irregularidades en la forma y contenido de las bitácoras de vehículos fiscales de Ministros de Estado” y posibles infracciones a la ley de Lobby. Esto en el marco de los cuestionamientos que surgieron por las reuniones privadas en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett.

Según el informe, Contraloría detectó que la ministra Camila Vallejo utilizó el auto fiscal correspondiente a su cargo para fines político-partidistas. Por ejemplo, se constató que el día 4 de junio de 2023, la vocera de Gobierno se trasladó al teatro Coliseo en Santiago para asistir al aniversario N°111 del PC, y posteriormente dirigirse a TVN para participar del programa Estado Nacional. Mientras que el 19 de abril de 2024, la ministra se trasladó al mismo teatro para asistir al aniversario N°91 del PS.

La entidad requirió antecedentes a la Secretaría de Estado por los traslados a ambos aniversarios, pero —según el informe— no se aportaron “las invitaciones u otros antecedentes que den cuenta que correspondieron a actividades oficiales”.

A reglón seguido, la Contraloría emplazó al ministerio y recordó que “los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones. No resultó procedente que la autoridad en análisis asistiera a las actividades descritas en un vehículo fiscal”.

El 3 de agosto y 28 de diciembre del 2023 también se detectaron incongruencias. La entidad señala que esos días la ministra Vallejo se trasladó desde su casa en Ñuñoa hasta Las Condes en un auto fiscal. La vocera llegó hasta un edificio ubicado en Málaga N°115, donde Contraloría constató que no funcionan reparticiones o instituciones públicas, sino que los departamentos “corresponden en su mayoría a centros médicos, estéticos, consultas de psicólogos y laboratorios clínicos”.

La entidad contralora consultó a la Segegob por estos traslados y desde el ministerio señalaron que correspondía a una visita médica “impostergable” de la ministra.

Lo llamativo es que el 23 de agosto, la entonces subsecretaria de Gobierno, Nicole Cardoch, también se trasladó hasta la misma dirección Málaga 115 en Las Condes, desde el Palacio de La Moneda, utilizando un vehículo fiscal.

“Se determinó que no consta que los trayectos correspondientes a los días 3 de agosto y 28 de diciembre de 2023, desde su domicilio a la calle Málaga N° 115, comuna de Las Condes correspondan a fines propios del cargo”, zanjó la Contraloría.

De la misma forma, los funcionarios de Contraloría le preguntaron a Cardoch a qué se debía esa visita. “Al igual que en los casos de la Ministra, corresponde a una visita médica impostergable, previo a continuar con la agenda de actividades del día y que resultaba necesario que la subsecretaria se reintegrara de manera inmediata a las actividades propias de su cargo y que, en dicho sentido, la utilización del vehículo fiscal contribuyó a ese fin”, respondieron desde la cartera.

Desde el ministerio que encabeza Vallejo, señalaron a Mega Investiga: "Estamos tranquilos porque tenemos los antecedentes necesarios para que esas observaciones sean subsanadas. Ambos aniversarios de partidos señalados a los que asistió, fue en calidad de ministra, y en uno de ellos hubo un error en el registro del uso del automóvil. Los antecedentes fueron enviados a la Contraloría y tenemos confianza de que será prontamente subsanado".

Decenas de reuniones sin registro de lobby

Otro punto importante fiscalizado por la Contraloría, fueron una serie de reuniones sostenidas por los ministros y subsecretarios entre febrero y abril de 2024. El ente fiscalizador detectó una decena de reuniones que no fueron registradas en la plataforma Ley del Lobby.

En esta revisión nuevamente apareció el nombre de la ministra Vallejo, quien según la fiscalización, no registró en la plataforma una reunión sostenida con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) el pasado 5 de marzo de 2024.

Quien tampoco registró una serie de reuniones en la plataforma fue la exministra de Trabajo, Jeannette Jara. La entonces titular de la cartera, tuvo una cargada agenda en marzo de ese año, que incluyó reuniones con la CUT; Cristóbal Huneeus -economista que lideró la mesa técnica de la reforma previsional-, Marta Lagos, madre de Huneeus y fundadora de Latinobarómetro; y el Arzobispo Monseñor Chomalí. Ninguna de estas reuniones fueron registradas en la plataforma de lobby.

Tampoco lo hizo en ese entonces el exsubsecretario de Trabajo y actual ministro, Giorgio Boccardo. El ente fiscalizador detectó que la autoridad no registró una serie de encuentros con la CAP, un encuentro con personas mayores CUT para entrega de carta por el 6% Pensiones; y una actividad denominada Desayuno Red Activa / Chile Mujeres: 40 horas y Conciliación.

La lista la cierran el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela y la ministra de Minería, Aurora Williams. En el caso del primero, la Contraloría detectó que el entonces ministro no registró en la plataforma Ley del Lobby nueve actividades agendadas, entre las que se contaban reuniones con la Sociedad Nacional Forestal, Sociedad Nacional de Agricultura, FEDETUR, Chilecarne, entre otros.

En el caso de la actual ministra Williams, el ente fiscalizador observó que la secretaria no registró encuentros como la reunión con Sonami; Encuentro Consejo Minero en la Región de Tarapacá; reunión con Jorge Cantallops representante de CESCO; reunión con el Gobernador de Antofagasta, entre otros.

