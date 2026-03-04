SAG confirma caso de gripe aviar en aves silvestres en región de Valparaíso

04 mar. 2026 - 21:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (H5N1) en aves silvestres detectado en el Humedal El Yali, en la región de Valparaíso.

La situación se conoció luego de una denuncia por mortandad de cisnes coscoroba en el sector. Tras concurrir al lugar, funcionarios del organismo tomaron muestras que fueron analizadas en el laboratorio central del SAG, donde se confirmó la presencia del virus.

Vigilancia intensiva y alerta sanitaria

El caso se enmarca en un plan de vigilancia intensiva que el servicio mantiene desde hace meses, considerando la circulación del virus en el hemisferio norte y la temporada de migración de aves. A esto se suma la alerta sanitaria levantada la semana pasada, tras la confirmación de la enfermedad en planteles productivos en Argentina y en fauna silvestre en Uruguay y Brasil.

Con la confirmación en El Yali, el SAG activó el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria e inició labores de vigilancia y muestreo en el sector afectado. En paralelo, estableció coordinaciones con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Ministerio de Salud, además del sector privado, debido a la cercanía del hallazgo con planteles avícolas.

Sin cierre de mercados

Desde el organismo precisaron que, al tratarse de aves silvestres, esta situación no implica el cierre de mercados para Chile. De esta forma, el país mantiene su estatus sanitario de libre de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales.

Impacto del último brote

Chile se mantiene libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023. Sin embargo, el último brote tuvo efectos relevantes: más de 100 mil aves silvestres de 52 especies resultaron afectadas, junto con 175 criaderos de traspatio y 12 establecimientos comerciales.

Además, se registró el cierre de 78 mercados de exportación, que actualmente ya fueron reabierto, y se confirmaron casos en mamíferos marinos, así como un contagio humano.

Llamado a reforzar medidas de prevención

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta tanto a aves domésticas como silvestres y no tiene cura. De manera eventual, puede transmitirse a otras especies, incluido el ser humano.

Ante este escenario, el SAG hizo un llamado a las personas propietarias de aves en todo el país a reforzar las medidas de bioseguridad en sus gallineros, evitando el contacto con aves silvestres que pudieran ser portadoras del virus.

Entre los síntomas de alerta se encuentran falta de apetito, descoordinación, plumaje erizado, dificultad respiratoria con secreciones nasales, diarrea, disminución en la postura de huevos, con cáscaras blandas o deformes, hinchazón de cabeza, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, postración o muerte.

En caso de detectar estos signos, se debe contactar de inmediato al SAG al teléfono 2 2345 1100, de lunes a viernes entre 09:00 y 18:00 horas, o al correo oficina.informaciones@sag.gob.cl.

