Temblor remece a la zona centro-norte del país: Esta fue la magnitud de sismo

04 mar. 2026 - 22:17 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este miércoles se registró un sismo de magnitud 5,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 22:08 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 36 kilómetros al suroeste de La Higuera, a 45 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.