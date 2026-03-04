Temblor remece a la zona centro-norte del país: Esta fue la magnitud de sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este miércoles se registró un sismo de magnitud 5,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 22:08 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 36 kilómetros al suroeste de La Higuera, a 45 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
