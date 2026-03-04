Nuevo temblor afecta a la zona centro norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

04 mar. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles 4 de marzo, a las 09:32 horas, un temblor de magnitud 4,8 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 17 km al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 44 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

