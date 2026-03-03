Temblor se registra en la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

03 mar. 2026 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,5 se registró en la tarde de este martes en la zona centro norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 18:30 horas.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 59 kilómetros al Oeste de Pichidangui, región de Coquimbo. Además, tuvo 39 kms de profundidad.

Por el momento, Senapred no ha informado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este evento.

