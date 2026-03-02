Temblor se percibe en la zona centro sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

02 mar. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se registró en la tarde de este lunes 2 de marzo en la zona centro sur de Chile, cuando el reloj marcaba las 16:00 horas.

¿Cuál fue el epicentro del sismo?

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 104 kilómetros al Oeste de Tirúa, en la región del Biobío. Además, tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha informado sobre personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

