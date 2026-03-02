Tienda turca de ropa cierra sucursal en mall de Santiago y causa sorpresa entre sus compradores

02 mar. 2026 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la semana pasada, diversos registros en redes sociales mostraban cómo había quedado una tienda de ropa que importaba desde Turquía tras el inesperado cierre del local ubicado en un centro comercial.

La marca llevaba más de un año con sus operaciones en Chile y varios años con presencia en América Latina, específicamente en Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela, Curazao y República Dominicana.

En todo el mundo, tiene más de 1.200 puntos de venta, alrededor de 55 mil empleados y han registrado ventas netas por aproximadamente US$ 3.300 millones.

La sorpresa de los compradores al ver el local vacío

Algunos de los videos que subieron a TikTok muestran que el local donde estaba la tienda se encuentra completamente vacío, con apenas algunas estructuras metálicas en donde se colgaban las prendas de ropa.

A pesar de que la tienda LC Waikiki no ha entregado detalles al respecto, los internautas especulan que se trataría del cierre definitivo de la marca luego de retirarse del Mall Plaza Oeste.

"Ropa muy bonita y barata, compré varios pantalones para el trabajo y superbuena calidad", "Yo compré ahí, me gustaba", "Alcancé a comprarme un chalequito y una falda 10000/10", fueron algunos de los comentarios en el video.

Mira el video: