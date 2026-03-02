Starken abrirá nuevo centro logístico: ¿Dónde estará ubicado y cómo funcionará?
- Por Cristian Latorre
Starken anunció la apertura de un segundo centro logístico que comenzará a operar dentro de los próximos cinco meses, una apuesta que busca potenciar principalmente a las pymes para que sus productos lleguen de forma más masiva a nuevos clientes.
Según informó Diario Financiero (DF), este nuevo recinto funcionará como un centro de fulfillment, es decir, un espacio destinado a la gestión logística completa de pedidos en e-commerce. Esto incluye la recepción de mercancías, almacenamiento, picking, empaquetado, despacho final y administración de devoluciones.
¿Dónde estará ubicado el nuevo centro?
El nuevo centro logístico de Starken se levantará en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.
Así lo confirmó Rodrigo Albarrán, gerente general de la compañía, quien detalló a DF que el recinto contará con 30 mil metros cuadrados (m²). Aunque será una solución pensada especialmente para emprendedores y pequeñas empresas, reconoció que el desafío económico sigue siendo considerable.
“Poner un centro de distribución para ellos es demasiado caro”, indicó.
Un tercer clasificador como posible solución
Para responder a esa dificultad, Starken evalúa instalar un tercer clasificador en su centro de distribución. En términos simples, se trata de un sistema mecanizado que ordena los paquetes según su destino y los deriva a distintas rutas de despacho, lo que permitiría procesar cerca de 6 mil envíos por hora.
“Si bien los sistemas son robustos y son confiables, queremos ir más allá”, agregó el gerente general.
Con ese fin, la empresa adquirió un terreno adicional de 30 mil m², donde eventualmente podría construirse este nuevo clasificador.
Transformación tecnológica como eje estratégico
Además, la compañía mantendrá un fuerte enfoque en la transformación tecnológica durante el corto y mediano plazo.
Este proceso buscará mejorar la trazabilidad de los envíos, optimizar herramientas para conductores y fortalecer su aplicación móvil. La meta es que tanto clientes como destinatarios puedan monitorear pedidos en tiempo real, gestionar cambios de dirección y realizar reclamos de manera más eficiente.
