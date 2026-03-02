Conflicto en Medio Oriente: Aviones militares estadounidenses se estrellan en Kuwait e Israel bombardea el Líbano
- Por AFP
¿Qué pasó?
Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana de este lunes en Kuwait, pero sus tripulantes sobrevivieron, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán.
"Varios aviones militares de Estados Unidos se estrellaron esta mañana. Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", dijo un portavoz del departamento en un comunicado.
"Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y el transporte a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable", afirma el comunicado.Ir a la siguiente nota
Israel bombardea el Líbano
Por su parte, el ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.
Las fuerzas armadas de Israel lanzaron una ola de ataques contra Hezbolá después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio.
"En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", dijo el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión.
"Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro", agregó.
Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un "bombardeo selectivo" contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut.
Los ataques israelíes se producen después de lanzamientos de cohetes y drones desde Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.
Leer más de
Notas relacionadas
- Tensiones por cable submarino: 52% de encuestados por Cadem considera que Chile debe privilegiar relación comercial con China
- Dos muertos y 14 heridos deja tiroteo en bar de ciudad estadounidense de Austin
- "Es un país grande": Trump afirma que las operaciones militares en Irán podrían extenderse por hasta cuatro semanas