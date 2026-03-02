Conflicto en Medio Oriente: Aviones militares estadounidenses se estrellan en Kuwait e Israel bombardea el Líbano

02 mar. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Varios aviones militares estadounidenses se estrellaron la mañana de este lunes en Kuwait, pero sus tripulantes sobrevivieron, indicó el Ministerio de Defensa del país del Golfo en el tercer día de conflicto con Irán.

"Varios aviones militares de Estados Unidos se estrellaron esta mañana. Confirmamos que todos los miembros de la tripulación sobrevivieron", dijo un portavoz del departamento en un comunicado.

"Las autoridades iniciaron inmediatamente operaciones de búsqueda y rescate, evacuaron a la tripulación y el transporte a un hospital para exámenes médicos y tratamiento. Su condición es estable", afirma el comunicado.

Israel bombardea el Líbano

Por su parte, el ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.

Las fuerzas armadas de Israel lanzaron una ola de ataques contra Hezbolá después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio.

"En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", dijo el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión.

"Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro", agregó.

Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un "bombardeo selectivo" contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut.

Los ataques israelíes se producen después de lanzamientos de cohetes y drones desde Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.

Todo sobre Israel