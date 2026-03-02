Este lunes comienza el segundo pago exBono Marzo: ¿Cuál es el monto del Aporte Familiar Permanente?
- Por Meganoticias
Este lunes 2 de marzo comenzó el segundo pago del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), que busca mejorar las condiciones de las familias de menores ingresos mediante una ayuda económica.
Su pago es por cada carga o por núcleo familiar, siempre que estos ya reciban algún beneficio estatal. Se puede cobrar vía depósito bancario o presencial, indica la página oficial.
¿De cuánto es el segundo pago del Aporte Familiar Permanente?
Al igual que en el primer pago, el bono entregará nuevamente un monto de $66.834 a quienes hayan cumplido uno de los requisitos:
- Haber cobrado la Asignación Familiar o Subsidio Familiar durante el 31 de diciembre de 2025 por sus causantes. Recibe un aporte por carga.
- Haber integrado una familia participante del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario durante el 31 de diciembre de 2025. Reciben un aporte por familia.
¿Quiénes pueden cobrar el segundo pago del Aporte Familiar Permanente?
En esta ocasión, el monto le corresponderá a quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
También se le paga a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) con cargas acreditadas.
Fecha del tercer pago del Aporte Familiar Permanente
El próximo lunes 16 de marzo se realizará el pago al Grupo 3 de beneficiarios: trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.