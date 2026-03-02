Jugador de fútbol amateur es asesinado a disparos tras riña durante partido en San Antonio

02 mar. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un jugador de fútbol amateur fue asesinado a disparos la tarde del domingo tras una trifulca durante un partido desarrollado en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

El hecho se produjo en la localidad de Llolleo, al interior de la cancha Cristo Rey, lugar en donde se enfrentaba el equipo local Cerro Alegre contra Estrella Roja, de Valparaíso.

Crimen está siendo investigado por la PDI

"Durante el desarrollo del partido se generó una riña entre ambas escuadras e hinchadas", informó el comisario Pablo Alegría Guerrero, jefe de la Brigada Homicidios (BH) de la PDI de San Antonio.

En medio de la pelea "resultó herido un jugador del equipo visitante con diferentes impactos de proyectil balístico", agregó el detective.

La víctima fue trasladada al servicio de urgencia del Hospital Claudio Vicuña; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la persona falleció.

"Esta brigada especializada se encuentra recabando los antecedentes necesarios para determinar la dinámica de los hechos y la identidad de los participantes en el mismo", concluyó el comisario.