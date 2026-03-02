José Antonio Neme no pudo llegar a tiempo a Mucho Gusto: Quedó atrapado en la Ruta 68 por accidente en túnel

02 mar. 2026 - 09:19 hrs.

Esta mañana de lunes, José Antonio Neme sufrió un imprevisto que le hizo imposible llegar al estudio de Mucho Gusto, luego de que un camión quedara atrapado en el túnel Lo Prado.

El animador del matinal comentó que se dirigía rumbo a Santiago tras haber pasado el fin de semana en Viña del Mar, sin embargo, el inconveniente vehicular ocasionó un extenso atochamiento, en pleno "Super Lunes".

"Está absolutamente taponeado"

"Está absolutamente taponeado el túnel Lo Prado. Según la información oficial de Carabineros y también por lo que se publica a través de redes sociales, un camión con un acoplado enorme ha quedado atrapado en una de las pistas del túnel y no está dejando pasar flujo vehicular", explicó Neme.

El tráfico solo opera con una pista debido a que el camión no puede moverse, pues superaba la altura máxima permitida en el túnel, según relató el conductor.

"Yo hice el cálculo de poder venirme de madrugada, a las 5:45 de la mañana, pensando que iba a tener un tráfico completamente expedito, pero error. (...) Quizás muchos vuelven de vacaciones e hicieron el cálculo que yo también hice", lamentó el animador de Mucho Gusto.

Minutos después, el capitán de Carabineros Óscar Valdés manifestó que lograron mover el camión en reversa para sacarlo del túnel, no obstante, la pista seguía cerrada porque el lugar quedó con daños en su techo, lo que dejó escombros en la pista.

Para cerrar, Neme reiteró que "nadie se mueve, el tráfico está absolutamente parado en la cuesta, la verdad que esto puede llegar a ser bastante desesperante porque hace minutos los vehículos se estaban moviendo con cierta lentitud, pero a esta hora los autos no se mueven".

Todo sobre José Antonio Neme