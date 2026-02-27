Para "sacar malas energías": Tonka Tomicic se sacó fotos en el reloj de flores junto al panel de "Only Viña"

27 feb. 2026 - 19:13 hrs.

En la última jornada festivalera, el panel de "Only Viña" en pleno salió afuera del Hotel Sheraton para saludar a la gente e ir hacia un conocido lugar de Viña del Mar: Tonka Tomicic quería visitar el Reloj de Flores para "sacar malas energías".

En un principio irían el día lunes, pero confesaron que el plan no funcionó, y en el último día de Viña 2026 decidieron emprender rumbo al lugar turístico de la Ciudad Jardín y en compañía de la gente que paseaba por la costa.

Al salir del lujoso hotel, la gente inmediatamente aplaudió a los panelistas del programa de Mega y muchos de ellos decidieron acompañarlos en su recorrido para pedirles fotos y conversar un momento con ellos.

La fotografía de Tonka en el Reloj de Flores

Al volver de la pausa comercial, mostraron la fotografía, en donde aparece junto a Mauricio Correa, Jorge Alís y José Antonio Neme sonriendo en el Reloj de Flores de Viña del Mar.

Cuando mostraron la foto en el estudio, a la animadora no le gustó mucho porque justo salió con los ojos cerrados porque el sol le daba de frente, pero a Raquel Argandoña le pareció que el panel "salía bonito".

Todo sobre Festival de Viña