Para "sacar malas energías": Tonka Tomicic se sacó fotos en el reloj de flores junto al panel de "Only Viña"
En la última jornada festivalera, el panel de "Only Viña" en pleno salió afuera del Hotel Sheraton para saludar a la gente e ir hacia un conocido lugar de Viña del Mar: Tonka Tomicic quería visitar el Reloj de Flores para "sacar malas energías".
En un principio irían el día lunes, pero confesaron que el plan no funcionó, y en el último día de Viña 2026 decidieron emprender rumbo al lugar turístico de la Ciudad Jardín y en compañía de la gente que paseaba por la costa.
Al salir del lujoso hotel, la gente inmediatamente aplaudió a los panelistas del programa de Mega y muchos de ellos decidieron acompañarlos en su recorrido para pedirles fotos y conversar un momento con ellos.Ir a la siguiente nota
La fotografía de Tonka en el Reloj de Flores
Al volver de la pausa comercial, mostraron la fotografía, en donde aparece junto a Mauricio Correa, Jorge Alís y José Antonio Neme sonriendo en el Reloj de Flores de Viña del Mar.
Cuando mostraron la foto en el estudio, a la animadora no le gustó mucho porque justo salió con los ojos cerrados porque el sol le daba de frente, pero a Raquel Argandoña le pareció que el panel "salía bonito".
