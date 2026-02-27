Carabineros informa que detenido se fugó de la 47° Comisaría de Las Condes

27 feb. 2026 - 19:37 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, Carabineros informó que un detenido que se encontraba en la 47° Comisaría de Las Condes se fugó de la unidad policial.

¿Qué informó Carabineros?

La institución policial informó que el sujeto estaba detenido por "robo de accesorios en la 47° Comisaría".

Se trata de un sujeto de 30 años de edad y que cuenta con antecedentes policiales.

Por otro lado, Carabineros recalcó que se inició una investigación administrativa para establecer presuntas responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias si la situación lo amerita.

El hecho también fue denunciado a la Fiscalía.

