Carabineros informa que detenido se fugó de la 47° Comisaría de Las Condes

¿Qué pasó? 

Durante la tarde de este viernes, Carabineros informó que un detenido que se encontraba en la 47° Comisaría de Las Condes se fugó de la unidad policial.

¿Qué informó Carabineros?

La institución policial informó que el sujeto estaba detenido por "robo de accesorios en la 47° Comisaría".

Se trata de un sujeto de 30 años de edad y que cuenta con antecedentes policiales.

Por otro lado, Carabineros recalcó que se inició una investigación administrativa para establecer presuntas responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias si la situación lo amerita

El hecho también fue denunciado a la Fiscalía. 

