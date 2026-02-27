Carabineros informa que detenido se fugó de la 47° Comisaría de Las Condes
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este viernes, Carabineros informó que un detenido que se encontraba en la 47° Comisaría de Las Condes se fugó de la unidad policial.
¿Qué informó Carabineros?
La institución policial informó que el sujeto estaba detenido por "robo de accesorios en la 47° Comisaría".
Se trata de un sujeto de 30 años de edad y que cuenta con antecedentes policiales.
Por otro lado, Carabineros recalcó que se inició una investigación administrativa para establecer presuntas responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias si la situación lo amerita.
El hecho también fue denunciado a la Fiscalía.
