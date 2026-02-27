Festival de Viña 2026: Sigue en vivo la sexta noche con transmisión especial con lengua de señas

27 feb. 2026 - 20:34 hrs.

Llegó el momento del cierre. Tras seis noches de emociones, sorpresas y momentos que quedaron grabados en la historia del certamen, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 llega a su última jornada con una parrilla completamente urbana que apunta directo a las nuevas generaciones.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda despedirán esta edición desde la Quinta Vergara a partir de las 21:15 horas, conduciendo una noche que reúne a tres de los máximos exponentes del género urbano en la actualidad y a un humorista que promete llevarse el "Monstruo" a sus pies.

Al igual que en las noches anteriores, la señal de Mega 2 incluirá interpretación en lengua de señas, una iniciativa que ha sido ampliamente aplaudida en redes sociales desde su implementación. La señal es gratuita y de libre recepción: basta con sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor con norma digital, o seguir la transmisión a través de Mega GO o Disney+.

El espectáculo también lo puedes seguir mediante esta misma nota, desde tu celular o computadora, en cualquier lugar en que te encuentres.

Los artistas de la quinta noche

La jornada de clausura tiene cuatro protagonistas que debutan esta semana en el escenario viñamarino.

El encargado de abrir el telón será Paulo Londra, el astro cordobés que llega a Chile tras consolidar su regreso a la industria musical. El argentino, uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales de los últimos años, trae consigo un arsenal de éxitos que mezclan el trap con melodías pop, y su debut en la Quinta Vergara es, sin duda, uno de los momentos más esperados de toda la edición.

El bloque del humor estará a cargo de Pastor Rocha, el comediante ecuatoriano-chileno que ha conquistado las redes sociales con su personaje de sátira religiosa construido desde la observación del mundo evangélico. En un hito histórico, se convierte en el primer artista ecuatoriano en presentarse en el Festival de Viña del Mar.

Luego llegará el turno de Pablo Chill-E, el referente del trap nacional que viene de participar además como jurado del certamen. El artista de Puente Alto, con más de diez años de trayectoria, lleva la bandera chilena en una noche dominada por el género urbano.

El broche de oro de la noche y de toda la edición 65 del festival lo pondrá Milo J, el joven fenómeno argentino de 18 años cuyo estilo navega entre el rap melódico y el R&B, y que ha sorprendido a la industria musical con colaboraciones globales y una capacidad lírica fuera de lo común.

