Padre e hijo son víctimas de presunta encerrona en Maipú: Joven recibió un disparo y está en riesgo vital

27 feb. 2026 - 20:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un padre y su hijo fueron víctimas de una presunta encerrona en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, luego de ser interceptados por un vehículo de color blanco mientras se dirigían a su hogar.

¿Qué informó Carabineros?

Según detalló Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas, mientras el padre y su hijo viajaban en una camioneta perteneciente a una empresa de cigarros.

Al momento en que fueron interceptados por el vehículo de color blanco, en el que iban cuatro personas, una de ellas se bajó y efectuó un disparo contra la camioneta, el cual impactó en el hijo del conductor, un menor de 16 años.

El comandante Carlos Weinberger, de la Prefectura Santiago Rinconada, detalló que tras el suceso "Carabineros hizo despliegue aéreo a la Clínica Las Condes, donde está siendo intervenido (el menor), quien se encuentra con riesgo vital".

"Con los primeros antecedentes que tenemos se trataría del delito encerrona", precisó el comandante Weinberger.

Por órdenes de la Fiscalía, equipos de Labocar, SEVB y del OS9 de Carabineros se encuentran trabajando en las pericias correspondientes.

Todo sobre Policial