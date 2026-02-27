Anuncian lluvia para Santiago la próxima semana: Centro meteorológico noruego pronostica dos días de precipitaciones

27 feb. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

El centro meteorológico noruego YR anunció posibles precipitaciones para Santiago durante la próxima semana, las cuales se registrarían el lunes 2 de marzo y el sábado 7 del mencionado mes.

De concretarse el pronóstico, serían las primeras lluvias que recibiría Santiago tras el término de las vacaciones para la mayoría de los capitalinos.

¿Cuánto llovería en Santiago?

De acuerdo con el prestigioso centro meteorológico, para el lunes se esperaría una máxima de 28°C y una mínima de 17°C. En ese día, caerían cerca de 0.8 mm de precipitaciones entre las 15:00 y 21:00 horas.

Para el sábado 7 de marzo está pronosticado un descenso importante de las temperaturas, pues la máxima sería de 24°C y la mínima de 17°C, con cielos nublados. Las precipitaciones se darían entre las 09:00 y 15:00 horas y después entre las 15:00 y 21:00 horas, acumulando un total de 1.2 mm.

Ambas lluvias serían de carácter débil. Además, es importante recordar que el pronóstico para la próxima semana puede ir cambiando con el paso de los días.

