EEUU acusa a China de usar observatorios espaciales en Chile y otros países sudamericanos para inteligencia militar

En medio de la reciente controversia por el proyecto de un cable submarino de fibra óptica entre Chile y China, Estados Unidos volvió a poner el foco en las acciones del gigante asiático, esta vez en relación con sus actividades vinculadas a observatorios espaciales y su eventual impacto en la seguridad regional.

De acuerdo con una investigación del Comité sobre la Competencia Estratégica, se acusa que China "está utilizando infraestructura en América Latina para avanzar en sus capacidades espaciales y en la recopilación de inteligencia".

Según Emol, el estudio, denominado "Atrayendo a América Latina a la órbita de China", es la segunda parte de una serie de indagaciones del Comité Selecto sobre la actividad de China en el hemisferio occidental. De acuerdo con el informe, "gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites en los cielos sobre nosotros, y es por eso que las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación".

"Nuestros aliados deberían actuar con prontitud"

El presidente del comité, John Moolenaar, afirmó que "China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en América Latina para promover su agenda y socavar a EEUU en el espacio (...) el Presidente Trump ha actuado con decisión para enfrentar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deberían actuar con prontitud siguiendo las recomendaciones de este informe para detener la expansión de la infraestructura espacial de China".

La investigación apunta a que China ha establecido una amplia red de estaciones terrestres espaciales y telescopios de doble uso a lo largo de América Latina, que -según el Comité- se emplean para recopilar inteligencia y fortalecer la capacidad de combate del Ejército Popular de Liberación (EPL). En total, el informe identificó al menos 11 instalaciones vinculadas a China en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

Las sugerencias de Estados Unidos

El texto incluye recomendaciones específicas dirigidas a diversas entidades y agencias estadounidenses: propone una revisión de la cooperación de la NASA con países anfitriones, con el objetivo de asegurar que "no existan violaciones a la prohibición de la Enmienda Wolf sobre la cooperación bilateral con China y empresas de propiedad china".

También sugiere que "el Congreso (de EEUU) debería considerar actualizar la Enmienda Wolf para cerrar un vacío legal que permite que la cooperación bilateral prohibida con la República Popular China (RPC) continúe bajo la apariencia de acuerdos nominalmente multilaterales".

Además, el Comité instruye que las agencias estadounidenses "deben reevaluar la cooperación en materia espacial, de defensa y tecnología avanzada con los países que albergan esta infraestructura, enfocándose en mitigar riesgos para los sistemas, datos y personal estadounidense (...) el gobierno de EEUU debe establecer el objetivo explícito de detener la expansión de la infraestructura espacial de la RPC en la región y, en última instancia, buscar revertir y eliminar las capacidades que amenacen los intereses de EEUU".

Finalmente, el informe describe al Comité sobre el Partido Comunista Chino de la Cámara de Representantes como un organismo "comprometido a trabajar sobre una base bipartidista para crear consenso sobre la amenaza que representa el Partido Comunista Chino y desarrollar un plan de acción para defender al pueblo estadounidense, nuestra economía y nuestros valores".

