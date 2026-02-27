Hillary Clinton presta testimonio en caso Epstein: Dice estar "segura" de que su marido no conocía los crímenes

27 feb. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró este jueves que estaba segura de que su marido, el expresidente Bill Clinton, no sabía nada de los crímenes del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, y exigió que el presidente Donald Trump preste declaración bajo juramento.

Bill Clinton comparecerá este viernes, un día después que su esposa, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por el Partido Republicano.

Tras horas de preguntas de los congresistas, que Hillary Clinton calificó de "repetitivas", la también excandidata presidencial de 78 años, respondió a periodistas sobre su confianza en su marido. "¿Está usted 100% segura de que el expresidente no sabe nada de los crímenes de Jeffrey Epstein?", le preguntó una reportera, a lo que Hillary Clinton respondió: "Sí, lo estoy".

Hillary dijo que no conocía personalmente a Epstein, que no recuerda haberlo visto y que solo conoció circunstancialmente a su compañera, Ghislaine Maxwell, la única persona convicta en ese escándalo internacional.

La audiencia fue a puerta cerrada, lo que provocó la frustración de la ex primera dama y de los demócratas. "Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente", había señalado Clinton a través de X.

Cabe recordar que desde el Partido Demócrata acusan por su lado al Departamento de Justicia de sacar del dossier Epstein afirmaciones de una mujer de su círculo contra Trump.