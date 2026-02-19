Expríncipe Andrés sale de la comisaría tras su arresto en el Reino Unido: "Fue liberado bajo investigación"

19 feb. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

El expríncipe Andrés salió de la comisaría tras su arresto este jueves por sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés. El rey Carlos III expresó que "la justicia debe seguir su curso".

¿Qué dijo la policía?

La policía local de Thames Valley informó en un comunicado que "el hombre arrestado fue liberado bajo investigación", sin nombrar al sospechoso, como es costumbre en el país. Más temprano esta autoridad dio cuenta de la detención de "un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público".

Un medio internacional difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil, conmocionado y con la mirada perdida.

Podía permanecer 24 horas arrestado

Según la legislación de Reino Unido, Andrés podía permanecer arrestado 24 horas sin cargos, tras lo cual la policía debía solicitar a los tribunales una prórroga.

Carlos III declaró en un comunicado que en el caso de su hermano se seguirá un "proceso completo, justo y adecuado" y, como estaba previsto, acudió en el centro de Londres a la inauguración de la Semana de la Moda de la capital británica, sin dar más declaraciones.

El comunicado de la policía informó que se realizaron registros en dos direcciones en Inglaterra, en relación con el arresto.

Todo sobre Realeza Británica