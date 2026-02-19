"Ahora estás con tus amores": La dolorosa pérdida familiar de Paola Camaggi

19 feb. 2026 - 19:35 hrs.

Paola Camaggi, recordada animadora de televisión, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida para su madre, quien falleció durante la jornada del miércoles.

A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo despidió a la mujer de 93 años y publicó una serie de fotografías de ella durante su juventud y otra más reciente de toda la familia.

"Ya no tengo palabras, solo lágrimas"

"Hoy te despedimos, mamita querida... podría decir tanto, pero ya no tengo palabras, solo lágrimas", escribió Paola en su mensaje.

Asimismo, comentó en las fotos de su madre cuando joven que "te recuerdo preciosa, la más hermosa", mientras que la foto familiar corresponde a la "última celebración de cumpleaños 93 con todos los que te amamos tanto".

Para cerrar, la también diseñadora y actriz sostuvo: "Solo me consuela saber que en el plano que estás ahora estás con tus amores.. mi papá y tus papás que tanto quisiste".

La publicación se llenó de comentarios de apoyo para Camaggi, incluyendo un mensaje de la conductora Viviana Nunes, que publicó: "Un abrazo Paolita". En tanto, la también conductora de TV, Macarena Ramis, puso: "Que pena más grande Pao, te mando un abrazo gigante".

