"Gracias por amarme tanto": Claudio Micheaux confirma el fallecimiento de su madre y dedica emotiva despedida

Durante la jornada del miércoles, Claudio Micheaux confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre, quien padecía cáncer hace varios años.

Semanas antes ya había dado luces del delicado estado de salud que atravesaba, ya que tuvo que ausentarse por unos días en su trabajo para viajar hasta Noruega y poder ver a su mamá que estaba hospitalizada.

"Gracias por amarme tanto"

En una publicación en su cuenta de Instagram, el comediante chileno compartió videos y fotos junto a su madre, y además un mensaje de despedida.

"Gracias por amarme tanto. Te voy a extrañar toda mi vida, Mamá", lamentó Micheaux. Los registros acumularon diversos comentarios de amigos y compañeros de trabajo enviándole apoyo y ánimo.

Diana Bolocco y Luis Slimming fueron dos de los cercanos que comentaron, quienes además hace poco también perdieron a sus madres.

"Te abrazo Claudio querido. Y te mando todo mi amor. Te entiendo tanto", escribió Bolocco, y Slimming comentó: "Lo siento mucho, Claudito. Un abrazo fuerte para ti y tu familia".

