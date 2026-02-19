¿Cómo es el departamento de Daniela Nicolas que cuesta $413 millones?

19 feb. 2026 - 11:11 hrs.

Hace algunos días, la modelo Daniela Nicolás anunció que venderá su departamento de soltera tras contraer matrimonio el pasado 14 de febrero.

El inmueble, ubicado en Lo Barnechea, cuenta con aproximadamente 117 metros cuadrados y cuesta un poco más de $413 millones, pero tiene múltiples dormitorios, baños, terraza e, incluso, varios lugares para estacionar vehículos.

El departamento de soltera por un proyecto nuevo

La también actriz confesó a LUN que se enamoró de su vecino de enfrente del edificio, y juntos planean vender sus departamentos y armar un proyecto nuevo juntos.

En la página web de la corredora de propiedades se detalla que el bien raíz tiene un valor de 10.400 UF, que en pesos chilenos serían un poco más de $413 millones.

Los 117 metros cuadrados contemplan dos dormitorios, dos baños, dos terrazas, tres estacionamientos, una cocina integrada, logia, bodega y derecho a usar la piscina del condominio.

Además, la modelo ofreció la opción de venderlo sin muebles y amoblado, ya que todo lo que está en el departamento está hecho a medida.

Mira el departamento: