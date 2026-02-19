Congreso de Perú designa a José María Balcázar como nuevo Presidente de la República

19 feb. 2026 - 00:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Congreso de Perú designó a José María Balcázar como nuevo Presidente de la República, tras aprobarse en un pleno extraordinario la moción de censura contra José Jerí. La decisión se adoptó en medio de cuestionamientos por sus presuntos vínculos con empresarios chinos y un grupo de mujeres que habrían sido favorecidas con contrataciones con el Estado.

La designación del nuevo jefe de Estado se realizó tras una extensa votación parlamentaria que concluyó cerca de las 00:00 horas de este jueves, sin participación de sufragio popular. Balcázar, de 83 años de edad e integrante de la agrupación política Perú Libre, obtuvo el respaldo mayoritario de la Cámara para asumir el cargo.

La constitución establece que el nuevo mandatario deberá ejercer sus funciones durante los próximos cinco meses. De esta forma, su periodo concluiría el 28 de julio, cuando traspase el mando a un presidente elegido en las elecciones fijadas para el 12 de abril.

José María Balcázar es abogado cajamarquino y exmagistrado del Poder Judicial. Además, forma parte del partido político de izquierda liderado por el expresidente Pedro Castillo.

Su trayectoria pública ha estado marcada por declaraciones en defensa del matrimonio infantil. En ese contexto, afirmó que las "relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

Las posturas de Balcázar han ganado el rechazo del Ministerio de la Mujer y de distintos sectores de la población, luego de que se hicieran públicas en medio de su actividad política, provocando cuestionamientos por parte de organismos institucionales y de la opinión pública en general.

