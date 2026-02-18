Carnet de identidad: así puedes solicitar su reimpresión online

18 feb. 2026 - 20:00 hrs.

El carnet de identidad es un documento de identificación fundamental para la ciudadanía. En caso de su pérdida, solicitarlo y reimprimirlo es posible de forma online.

De acuerdo a lo reseñado en el sitio web del Gobierno de Chile, estas figuras aplican especialmente para casos de extravío, daño o robo.

Por ello, el Registro Civil ha dispuesto de una plataforma digital que permite solicitar un duplicado. Es fundamental saber que, si se extravió la cédula, debe ser bloqueada por motivos de seguridad. En el siguiente enlace se encuentran las instrucciones para este proceso.

Así puedes solicitar la reimpresión online del carnet de identidad

Solicitar la reimpresión online del carnet de identidad es posible por medio de la App Registro e Identidad, que se encuentra disponible tanto para Android como para iOS, por medio de los citados enlaces.

Los pasos para la ejecución de este trámite son los siguientes:

Ingresar RUT sin puntos ni guión.

sin puntos ni guión. Indicar el primer nombre de la madre.

de la madre. Ingresar la comuna de residencia particular, declarada en el último trámite realizado en el Registro Civil.

particular, declarada en el último trámite realizado en el Registro Civil. Recibir un código al correo electrónico que se mostrará en la App. Si no se tiene acceso al e-mail se dispone de la vía teléfonica al 600 370 2000 para actualizarlo a través de una llamada.

al correo electrónico que se mostrará en la App. Si no se tiene acceso al e-mail se dispone de la vía teléfonica al 600 370 2000 para actualizarlo a través de una llamada. Digitar el código enviado por correo, en los siguientes tres minutos tras la recepción.

enviado por correo, en los siguientes tres minutos tras la recepción. Precisar motivo de solicitud y elegir la comuna en la que se retirará el documento.

y elegir la comuna en la que se retirará el documento. Indicar correo electrónico para recibir la notificación de disponibilidad para retiro.

de disponibilidad para retiro. Completar verificación facial, de acuerdo las instrucciones.

de acuerdo las instrucciones. Cancelar el monto del trámite del documento (estipulado en $3.820 para chilenos y $4.270 extranjeros).

Esto es lo que debes saber sobre el trámite de reimpresión de la cédula

Para hacer este proceso es necesario cumplir con requisitos, como haber tenido más de 16 años en la última solicitud, tener la cédula con más de 30 días de vigencia y solicitar el trámite solo para cédulas de emisión igual o posterior a septiembre de 2013.

También se debe contar con versiones habilitadas de sistema operativo en el teléfono (iOS 13/Android 10 mínimo y iOS 15 o Android 12 máximo).

La reimpresión de la cédula, que se concreta en un plazo máximo de 8 días hábiles, contempla el cambio del número del documento. Los datos, la fotografía y la fecha de vencimiento se mantienen iguales a los de la última cédula vigente.

Todo sobre Carnet de identidad