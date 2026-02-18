¿Tienes una multa? Así puedes rebajarla en un 50%

18 feb. 2026 - 19:00 hrs.

A pesar de que muchos lo desconocen, hay algunas consideraciones que pueden existir en la aplicación de la Ley de Tránsito. Las multas, por ejemplo, pueden llegar a reducirse hasta en un 50% si se cumple con ciertas condiciones específicas.

La Ley de Tránsito es el estatuto donde se reúnen todas las reglas que deben seguir los usuarios de las vías, sean vehículos automotores o peatones.

Según informes del sitio web especializado Autofact, el incumplimiento de estas normativas genera infracciones y sanciones, como las multas, que son sumas de dinero estipuladas por medio de la Unidad Tributaria Mensual (UTM).

¿Cómo puedes rebajar una multa de tránsito en un 50%?

Una multa de tránsito se puede llegar a rebajar hasta un 50% si se realiza el pago correspondiente hasta el quinto día hábil desde la fecha de la citación.

Esta consideración aplica solo en el caso de las siguientes infracciones:

Usar los servicios de transporte público remunerado de pasajeros presentando un instrumento que permita su uso con beneficios (pase escolar, pase de educación superior…), sin ser su titular o tras haberlo alterado.

Acceder a los servicios de transporte público remunerado de pasajeros sin hacer el pago de la tarifa correspondiente.

Hay otros descuentos porcentuales en multas

La Ley de Tránsito también contempla descuentos de un 25% si el pago se hace dentro de los primeros cinco días tras la emisión de la denuncia, siempre y cuando no se trate de infracciones de tránsito de gravedad tales como para causar lesiones o daños.

Asimismo, se puede tener acceso a un 30% de descuento si el pago se hace dentro de los primeros cinco días hábiles, siempre que sean multas de TAG.

