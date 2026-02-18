Aporte Familiar Permanente: Este será el monto del segundo pago

18 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Ahora que el primer grupo de beneficiarios ya recibió su Aporte Familiar Permanente 2026, al resto de personas y familias les toca esperar a la segunda y tercera etapas de pagos para obtener este beneficio.

Es una ayuda económica por cada carga acreditada o grupo familiar, siempre que pertenezca a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades; o que reciba el Subsidio Familiar o Asignación Familiar por sus causantes.

¿De cuánto será el segundo pago del Aporte Familiar Permanente?

La página oficial del bono indica que el pago se mantendrá en $66.834 por carga familiar o por familia, según sea el caso:

Un aporte por carga: beneficiarios de la Asignación Familiar o Subsidio Familiar. Deben haber obtenido alguno de estos beneficios durante el 31 de diciembre de 2025 por sus causantes.

beneficiarios de la Asignación Familiar o Subsidio Familiar. Deben haber obtenido alguno de estos beneficios durante el 31 de diciembre de 2025 por sus causantes. Un aporte por familia: integrantes del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario. Deben haber sido participantes durante el 31 de diciembre de 2025.

Próximas fechas de pago del Aporte Familiar Permanente

Después del primer pago, las dos entregas restantes se realizarán bajo el siguiente esquema:

Grupo 2 (desde el 2 de marzo): quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares.

quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares. Grupo 3 (a partir del 16 de marzo): trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Si pertenece a este grupo y tiene CuentaRUT, se deposita en esa cuenta.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente