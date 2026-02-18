Bono Logro Escolar: Estos son los tramos en que deben estar los estudiantes para recibirlo

18 feb. 2026 - 09:00 hrs.

El Estado incentiva y reconoce el esfuerzo académico de los jóvenes mediante distintos beneficios, como el Bono Logro Escolar, que se paga a los que tengan mejor promedio de su aula.

Es un aporte económico para estudiantes con las mejores notas, quienes pueden recibir hasta $82.181 conforme al tramo de calificación en el que se encuentren.

Tramo requerido para obtener el Bono Logro Escolar

Según ChileAtiende, está destinado para los alumnos dentro del 30% con mejor rendimiento académico, cuyo monto se divide en dos tramos:

Pago de $82.181: para estudiantes dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción.

para estudiantes dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción. Pago de $49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Requisitos para obtener el Bono Logro Escolar

Si ya el estudiante pertenece al 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior, tendrá que cumplir con lo siguiente:

Tener hasta 24 años de edad.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 30% más vulnerable de la población, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior al pago.

Cursar entre quinto básico y cuarto medio, durante el año inmediatamente anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

