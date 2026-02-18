Logo Mega

Bono Logro Escolar: Estos son los tramos en que deben estar los estudiantes para recibirlo

El Estado incentiva y reconoce el esfuerzo académico de los jóvenes mediante distintos beneficios, como el Bono Logro Escolar, que se paga a los que tengan mejor promedio de su aula.

Es un aporte económico para estudiantes con las mejores notas, quienes pueden recibir hasta $82.181 conforme al tramo de calificación en el que se encuentren.

Tramo requerido para obtener el Bono Logro Escolar

Según ChileAtiende, está destinado para los alumnos dentro del 30% con mejor rendimiento académico, cuyo monto se divide en dos tramos:

  • Pago de $82.181: para estudiantes dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción.
  • Pago de $49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.
Requisitos para obtener el Bono Logro Escolar

Si ya el estudiante pertenece al 30% con mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior, tendrá que cumplir con lo siguiente:

  • Tener hasta 24 años de edad.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 30% más vulnerable de la población, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior al pago.
  • Cursar entre quinto básico y cuarto medio, durante el año inmediatamente anterior.
  • Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

