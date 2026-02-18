Adolescente mató a puñaladas a su padre en la Plaza de Armas de Tomé en el Biobío

18 feb. 2026 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 15 años fue detenido tras asesinar a puñaladas a su padre en la comuna de Tomé, en la región del Biobío, por lo que será formalizado este miércoles por el delito de parricidio.

El crimen causó conmoción en la ciudad, no solo por el parentesco, sino también porque fue cometido en la Plaza de Armas, en horas de la tarde, en momentos de numerosa concurrencia de personas.

Los detalles del crimen

Por causas que se investigan, el adolescente extrajo un arma blanca y apuñaló a su padre, provocándole heridas de extrema gravedad que costaron la vida en un recinto asistencial.

El coronel Miguel Aguilar, de la Prefectura de Carabineros de Talcahuano, confirmó la información y señaló que el hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas. Asimismo, indicó que la dinámica del suceso se encuentra en investigación.

"Se mantiene un joven de 15 años detenido, quien habría causado lesiones graves y a posteriori la muerte de su padre. Este hecho ocurre aquí en la plaza de Tomé", afirmó.

De acuerdo a lo anterior, la fiscalía local dejó la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Laboratorio de Criminalística.

