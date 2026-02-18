Niño de 6 años es herido durante balacera en San Bernardo: Fiscalía investiga triple homicidio frustrado

18 feb. 2026 - 01:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía y Carabineros investigan un triple homicidio frustrado ocurrido durante la tarde de este martes en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El ataque ocurrió luego de que un grupo de cinco sujetos armados abriera fuego contra un domicilio ubicado en calle Cerro Manquehue, en el sector de El Manzano cerca de las 19:20 horas. Al interior del inmueble, permanecían un adulto mayor, un hombre adulto y un menor de seis años de edad.

En cuanto a la dinámica de los hechos, información preliminar indica que los sujetos habrían efectuado alrededor de 20 disparos dirigidos hacia el domicilio, impactando a las tres personas que se encontraban en su interior.

Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, donde el menor de seis años y el hombre adulto permanecen internados, mientras que el adulto mayor fue dado de alta y derivado al domicilio de un familiar.

En el sitio del suceso se constituyó el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), junto al OS-9 y Labocar, quienes desarrollan diligencias investigativas para esclarecer la dinámica del ataque. Las primeras indagatorias apuntan a un posible ajuste de cuentas.

Finalmente, se informó que el hombre adulto herido mantiene una orden de detención vigente, por lo que, una vez que sea dado de alta, será detenido y puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención y formalización por los delitos pendientes.

