Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

¿Dónde y a qué hora?: Cortes de luz afectarán a cinco comunas este miércoles 18 de febrero

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 18 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.

Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Ir a la siguiente nota

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Todo sobre Corte de luz

Leer más de

Notas relacionadas