¿Dónde y a qué hora?: Cortes de luz afectarán a cinco comunas este miércoles 18 de febrero
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 18 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.
Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
Quinta Normal: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
