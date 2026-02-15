Enel programa cortes de luz para este domingo: Revisa los sectores que no tendrán suministro durante 6 horas en Santiago

15 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en dos comunas de la Región Metropolitana para este domingo 15 de febrero. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este sábado, Enel anunció trabajos programados en un sector de una comuna de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.

Comunas con cortes de luz este domingo

Las Condes desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas

Todo sobre Corte de luz