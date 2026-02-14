"Pasó un vehículo y atropelló a dos personas": Los detalles de la fatal colisión en Los Ríos que dejó 4 fallecidos y 6 lesionados

14 feb. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave colisión entre dos vehículos dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y seis lesionadas en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos, hecho que ocurrió en la Ruta T-20 en la madrugada de este sábado.

Desde la Fiscalía entregaron detalles del trágico suceso, donde señalaron que producto del impacto de la colisión, tres personas salieron eyectadas, dos de las cuales fueron atropelladas por un vehículo, que se presume que sería una camioneta.

¿Qué se sabe de la fatal colisión en Los Ríos?

Tras el impacto, los conductores de los dos vehículos resultaron fallecidos. El fiscal Sergio Carmona dijo que "se produjo un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos, un station wagon y un Suzuki Vitara, en el cual viajaban seis personas".

El impacto provocó que tres personas del Suzuki salieran eyectadas, incluido el conductor, quedando dos en la vía pública y otra en una cuneta.

Después de la colisión, el fiscal Carmona explicó que "pasó un vehículo, que se cree que es una camioneta, y atropelló a las dos personas (que estaban en la vía)".

Asimismo, se reportó que el conductor de dicha camioneta se dio a la fuga, sin prestar la atención correspondiente.

Carabineros y la PDI se encuentran trabajando en las pericias correspondientes.

