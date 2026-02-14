Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en una zona de tres regiones del país

14 feb. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado una alerta por tormentas eléctricas para una zona de tres regiones del país.

Según detalló el organismo, el evento meteorológico responde a la condición sinóptica denominada "alta de Bolivia".

¿Qué zonas podrían tener tormentas eléctricas?

La alerta estará vigente desde la tarde de este sábado 14 de febrero hasta la noche de esta misma jornada.

En concreto, la zona cordillerana de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta podría presentar tormentas eléctricas.

La DMC emite una alerta cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

A raíz de lo anterior, el organismo recomienda a la ciudadanía mantenerse informada de las condiciones meteorológicas y evitar riesgos innecesarios.

