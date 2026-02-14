¿Cuál es el tiempo mínimo que deben otorgar para la colación en el trabajo?

14 feb. 2026 - 17:00 hrs.

El tiempo de colación en el trabajo es fundamental en la preservación de las condiciones físicas necesarias para el ejercicio de las labores.

Este período, que se suele destinar para comer y reponer energías en medio de la jornada, es un derecho irrenunciable que poseen los empleados.

¿Cuál es el tiempo mínimo que pueden dar de colación en el trabajo?

De acuerdo a información reseñada por la Dirección del Trabajo en su sitio web, el tiempo mínimo que se le puede dar de colación a un trabajador es de media hora.

Se puede pactar un lapso superior según sea conveniente, pero no puede prolongarse más allá del tiempo necesario para el consumo de la colación.

El artículo 34 del Código del Trabajo sugiere que la jornada laboral debe dividirse en dos partes y entre ellas debe existir este período, que no se considera trabajado para la computación de duración de la jornada diaria.

¿Cómo funciona la colación?

Los períodos y espacios de colación se determinan de acuerdo a la conveniencia de cada acuerdo laboral y al rubro en el que se encuentren los trabajadores.

“La colación es un alimento moderado que se toma para reparar las fuerzas gastadas durante la primera parte de la jornada diaria”, según suscribe el estatuto laboral.

Todo sobre Beneficio Trabajador