12 feb. 2026 - 20:00 hrs.

El Registro Social de Hogares (RSH) es un sistema fundamental para la concesión de ayudas gubernamentales, pues contribuye al diseño e implementación de políticas públicas, ajustadas a la realidad social nacional, regional, provincial y comunal.

Su función es la de caracterizar socioeconómicamente a la población y, por consiguiente, apoyar los procesos de selección de beneficiarios para bonos, subsidios, aportes y programas sociales.

Según lo reseñado en el sitio web de la Ventanilla Única Social, este se compone de información auto reportada de personas y hogares, así como datos de los registros administrativos de los que dispone el Estado y de información de prestaciones sociales administradas por entidades públicas o privadas.

¿Cada cuánto se actualiza el Registro Social de Hogares?

La Calificación Socioeconómica del RSH se actualiza cada 15 días, es decir, dos veces al mes. En su portal web, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, precisó que el refrescamiento se hace el primer día hábil y a mediados de mes.

En el pasado, esta actualización ocurría una vez al mes, pero tras el ajuste, se reducen los tiempos de espera para que la información reportada por los ciudadanos se vea reflejada en su cartola.

El hecho de que la información del RSH se mantenga al día es fundamental para un correcto y justo disfrute de los beneficios gubernamentales que correspondan a los destinatarios.

Esto es lo que debes saber sobre el RSH

El RSH debe incluir a cada uno de los miembros que integran un hogar, con la información vigente que les respecta. Dentro de los datos disponibles se encuentra la calificación socioeconómica, que ubica a las familias en el tramo correspondiente.

Esta calificación se determina con base en:

Suma de ingresos laborales, de pensión y de capital.

Número de integrantes del hogar.

Características de los integrantes del hogar (edad, condición, dependencia…).

Evaluación de bienes y servicios a los que se accede.

Quienes componen el tramo 1 (los de menor ingreso) son quienes están entre el 0% y el 40% de calificación. Por su parte, quienes están en el tramo 7 son quienes están entre el 91% y el 100% de calificación, registrando los mayores ingresos.

Todo sobre Registro Social de Hogares