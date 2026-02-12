Bono Bodas de Oro: Esto es lo que se debe cumplir para recibir los más de $450 mil

12 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Las uniones prolongadas no son solo motivo de celebración familiar, sino también para el país. Cada pareja que cumpla 50 años en matrimonio, puede acceder a un beneficio que entrega el Estado chileno.

Se trata del bono Bodas de Oro, un aporte en dinero que se otorga por una única vez a todas las parejas que hayan pasado cinco décadas juntos. Puede gestionarse durante los 12 meses siguientes tras cumplirse el aniversario.

¿Qué debo cumplir para obtener el bono Bodas de Oro?

Según ChileAtiende, el bono lo obtienen aquellas parejas que no estén ni divorciadas ni separadas, y pertenezcan al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

Se exige que los cónyuges convivan en el mismo hogar o acrediten residencia en hogares de larga estadía. Así también tienen que haber residido al menos cuatro de los últimos cinco años (antes de pedir el beneficio) dentro del territorio nacional.

Las personas que hayan enviudado también pueden optar al Bodas de Oro, siempre que hayan cumplido los 50 años de matrimonio vivos y “que el fallecimiento se produzca dentro del año de plazo que indica la ley para solicitar el beneficio”.

Por otro lado, si durante el trámite una de las personas fallece, el monto correspondiente formará parte de la herencia del sobreviviente.

¿Qué documentos se necesitan?

La gestión del beneficio puede hacerse a través de una videoatención o en las sucursales de ChileAtiende, con previa cita agendada.

Si el proceso se gestiona por videoatención, se solicita fotografía digital de la cédula de identidad por ambos lados, así como indicar los datos de la cuenta bancaria a la que se desee recibir el monto.

Por otro lado, si se solicita a través de una sucursal, es necesaria la cédula de identidad y un poder notarial, en caso de pedirse a través de un apoderado.

¿Cuál es el monto que se entrega?

Según ChileAtiende, a partir de octubre de 2025, el valor del bono es de $463.166 y se entrega en partes iguales; por tanto, corresponden $231.583 para cada cónyuge vivo.

La próxima actualización de este bono corresponde a octubre de 2026 y estará ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

