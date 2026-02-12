Aporte Familiar Permanente: Estas son las tres fechas de pago del ex Bono Marzo

12 feb. 2026 - 08:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente es una ayuda gubernamental que se asigna automáticamente y está destinada a las familias de menores ingresos, para reducir su vulnerabilidad.

Este beneficio se paga cada año a quienes cumplen con los requisitos, entre los cuales destaca haber recibido pagos, en diciembre de 2025, por Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, o pertenecer al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario.

Según lo reseñado por el sitio web del Instituto de Previsión Social (IPS), el monto estipulado por este concepto en 2026 es de $66.834. Dependiendo del tipo de beneficiario, se paga por carga familiar o por familia.

Estas son las tres fechas de pago del Aporte Familiar Permanente

Desde el próximo 16 de febrero, se podrá consultar la información respectiva a la asignación y pago del Aporte Familiar Permanente. La revisión se hará por medio de los sitios web www.aportefamiliar.cl y www.chileatiende.cl.

Las fechas de pago anunciadas se dividen por grupos, de la siguiente manera:

Grupo 1: Desde el 16 de febrero

Beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), quienes reciben el pago habitual de sus beneficios entre el 14 y el 28 de febrero.

Grupo 2: Desde el 2 de marzo

Beneficiarios de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que reciben el pago de sus beneficios entre el 2 y 13 de marzo. También se incluyen pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), con cargas familiares.

Grupo 3: Desde el 16 de marzo

Quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por cargas familiares, sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

¿Cómo se recibe el ex Bono Marzo?

La forma de pago del también conocido como ex Bono Marzo, depende del tipo de destinatario. Si se trata de un beneficiario habitual del IPS con cuenta RUT vigente, se deposita en esa cuenta.

Si la persona no es un beneficiario habitual del IPS y no tiene cuenta RUT, el pago se hará de forma presencial. Para tener información sobre fecha y lugar se debe consultar en el sitio web del beneficio tras la publicación de las nóminas.

En el caso de que se reciban beneficios del IPS y se cumpla con los requisitos, el aporte se recibirá de la misma manera en la que se reciben las ayudas estatales.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente