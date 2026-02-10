Aporte Familiar Permanente 2026: Así se realizarán los pagos

10 feb. 2026 - 07:00 hrs.

El próximo lunes 16 de febrero inicia el pago del Aporte Familiar Permanente 2026, que incrementa el ingreso de las familias mediante un beneficio que se entrega una sola vez.

Consiste en una ayuda estatal de $66.834 por cada carga o grupo familiar, conforme al tipo de beneficiario y el cumplimiento de los requisitos.

¿Cómo se realizan los pagos del Aporte Familiar Permanente 2026?

Una vez que comience el período de entrega, la forma de pago se dividirá en tres modalidades:

Depósito en CuentaRUT: si tiene una vigente y no es beneficiario habitual del Instituto de Previsión Social (IPS).

si tiene una vigente y no es beneficiario habitual del Instituto de Previsión Social (IPS). Cobro presencial: si no tiene una CuentaRut vigente ni es beneficiario habitual del IPS. Debe consultar la página oficial (pulsa aquí) para conocer la fecha y lugar de pago.

si no tiene una CuentaRut vigente ni es beneficiario habitual del IPS. Debe consultar la para conocer la fecha y lugar de pago. Si recibe ayudas estatales: si es beneficiario de algún otro aporte del IPS, se paga de la misma forma en que los obtiene.

Fechas de pago del Aporte Familiar Permanente

A partir del lunes 16, la entrega del beneficio se realizará en tres fechas clave:

Grupo 1 (desde el 16 de febrero): personas que cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

personas que cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Grupo 2 (desde el 2 de marzo): quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares.

quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares. Grupo 3 (desde el 16 de marzo): trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Si pertenece a este grupo y tiene CuentaRUT, se deposita en esa cuenta.

¿Quiénes pueden obtener el Aporte Familiar Permanente?

El pago es automático, sin postulación ni solicitud, y está destinado a quienes cumplan con una de estas dos condiciones:

Tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal. Recibe un aporte por carga.

Integrar un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Recibe un aporte por familia.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente