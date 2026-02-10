Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

"Un error no define el final": Gala Caldirola confirmó su ruptura amorosa con el empresario Cristóbal Sumar

¿Qué pasó?

La influencer y chica reality Galadriel Caldirola, conocida artísticamente como Gala, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que su relación amorosa más reciente llegó a su fin.

"Esto de dar explicaciones me da demasiado Toc, pero para que dejen de especular, os quiero contar que sí, estoy soltera otra vez".

Lo más visto de Tendencias

Hace unos meses, Gala confirmó públicamente a través de redes sociales que mantenía una relación con el empresario gastronómico Cristóbal Sumar y lucían muy felices, pero los últimos días rumores sobre un quiebre resultaron ser ciertos.

Ir a la siguiente nota

La chica reality abrió su corazón y compartió con sus seguidores que al principio se sentía triste y confusa, ahora lo toma con humor.

"Un error no define el final. Tal vez la vida tenía otros planes para ti y yo cada día creo más que la clave no está en esperar con ansias llegar a un destino, sino en aprender de los errores y ser feliz por el camino", reflexionó.

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

Todo sobre Famosos chilenos

Leer más de

Notas relacionadas