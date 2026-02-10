"Un error no define el final": Gala Caldirola confirmó su ruptura amorosa con el empresario Cristóbal Sumar

10 feb. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer y chica reality Galadriel Caldirola, conocida artísticamente como Gala, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que su relación amorosa más reciente llegó a su fin.

"Esto de dar explicaciones me da demasiado Toc, pero para que dejen de especular, os quiero contar que sí, estoy soltera otra vez".

Hace unos meses, Gala confirmó públicamente a través de redes sociales que mantenía una relación con el empresario gastronómico Cristóbal Sumar y lucían muy felices, pero los últimos días rumores sobre un quiebre resultaron ser ciertos.

La chica reality abrió su corazón y compartió con sus seguidores que al principio se sentía triste y confusa, ahora lo toma con humor.

"Un error no define el final. Tal vez la vida tenía otros planes para ti y yo cada día creo más que la clave no está en esperar con ansias llegar a un destino, sino en aprender de los errores y ser feliz por el camino", reflexionó.

